Россияне уничтожили логистический хаб сети зоомаркетов MasterZoo

Очередной российский обстрел привел к разрушениям на территории большого логистического объекта в столичном регионе. Вражеский удар повредил помещение известного дистрибьютора товаров для животных.

Об этом говорится в сообщении компании в LinkedIn.

Что известно о последствиях атаки?

Речь идет о складских помещениях компании Suziria Group площадью более 8 тысяч квадратных метров. В ночь на субботу, 19 сентября, этот объект в Киевской области получил повреждения во время вражеской атаки.

Представители компании рассказали, что во время обстрела вся смена находилась в укрытии. Благодаря этому удалось избежать жертв и пострадавших среди персонала. Сейчас на месте попадания работают экстренные службы, которые продолжают локализовать пожар.

После полной ликвидации огня специалисты проведут подробную оценку нанесенного ущерба.

Самое главное – чтобы наши люди были в безопасности,

– отметили в компании.

Там также добавили, что государство-агрессор не остановит их деятельность, и команда уже готовится к возобновлению полноценной работы. Suziria Group работает на украинском рынке уже более 30 лет и владеет известной сетью зоомаркетов MasterZoo. Компания не только обеспечивает внутренний рынок, но и активно экспортирует собственные бренды в 13 стран мира.

Атаки на украинский бизнес

Напомним, ранее мы писали, что российские войска систематически наносят удары по гражданским предприятиям. В частности, недавно Россия совершила атаку на склад поставщика систем безопасности Secur в Киеве. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь сотрудники находились в безопасных местах.

Кроме того, в результате атаки российских ударных беспилотников в Киеве была повреждена табачная фабрика Imperial Brands. Вражеский удар нанес значительный ущерб производственным мощностям и инфраструктуре предприятия, а производство на данный момент остановлено. Среди работников пострадавших нет.

Также под ударом оказался завод в Кривом Роге, где в результате атаки погибли двое рабочих.

Стоит отметить, что украинская экономика ежедневно несет значительные потери из-за вынужденных простоев бизнеса во время воздушных тревог. По словам министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, один час простоя может стоить экономике от 1 до 2 миллиардов гривен, а в отдельные дни продолжительность тревог достигает 20 часов. Только за последнюю неделю августа их суммарная продолжительность составила более 58 часов. В Кабмине сейчас ищут решение, которое позволит бизнесу более гибко работать во время воздушных тревог, в частности при наличии укрытий.