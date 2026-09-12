О ночном обстреле официально сообщила пресс-служба комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

Что известно о последствиях российского удара?

На предприятии немедленно ввели в действие план ликвидации чрезвычайных ситуаций, а на месте попадания развернули спасательно-поисковую операцию с участием подразделений ГСЧС, медицинских работников и службы охраны труда.

Все пострадавшие были доставлены в городские больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты предприятия приступили к обследованию поврежденных производственных и вспомогательных объектов для определения масштабов нанесенного ущерба и сроков восстановления.

Впоследствии, председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что спасатели из-под завалов деблокировали тело погибшего, ранее считавшегося пропавшим без вести. В результате российской атаки на Арселор 2 погибших, еще 4 человека ранены.

Представители компании подчеркнули, что горно-металлургический комбинат является гражданским объектом.

Наше предприятие является гражданским объектом горно-металлургической промышленности, и мы решительно осуждаем такие коварные вражеские атаки,

– подчеркнули в пресс-службе завода.

Это уже не первый случай попадания российских ракет по территории предприятия. В декабре 2022 года вражеский удар разрушил сортопрокатный цех завода и привел к гибели рабочего.

Кроме того, в августе 2026 года в результате атаки на "АрселорМиттал Кривой Рог" погибли три человека, а еще 18 получили ранения. Тогда разрушениям подверглись основные объекты энергетического и доменного производства, поэтому производственные процессы завода были частично остановлены.

Какие предприятия недавно попали под обстрел?

После очередной российской атаки на Киев в результате пожара были повреждены складские помещения компании Secur в Оболонском районе, частично уничтожены товарные запасы. Работники не пострадали, поскольку во время воздушной тревоги соблюдали правила безопасности. В компании заверили, что, несмотря на повреждение состава дефицита систем безопасности, не ожидается – Secur уже запустила антикризисный план для восстановления работы и логистики и планирует полностью обеспечить потребности клиентов и партнеров.

После российского удара по Днепру серьезно поврежден склад сети супермаркетов VARUS, где произошел масштабный пожар. Благодаря работе спасателей значительную часть продуктов удалось спасти, а уцелевшие товары уже вывозят в магазины. В компании предупредили, что некоторые продукты могут иметь легкий запах дыма из-за нахождения в зоне задымления, среди работников пострадавших нет.

Утром 10 сентября российские войска атаковали Днепр, в результате чего повреждено предприятие "Олейна", которое уже терпело удары ранее. На территории завода возник пожар, а компания Bunge сообщила о повреждении части Днепровского маслоэкстракционного завода. Работники не пострадали, однако работу предприятия приостановили.