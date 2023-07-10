Украина уже выделила 23 миллиарда на восстановление: почему на местах медленно осваивают средств

Война продолжается, но восстановление Украины уже началось. На этот процесс уже выделяют миллиарды гривен, но из-за медленной реакции он пока почти не сдвигается с мертвой точки.

Украина не собирается ожидать завершения войны и уже активно пытается начать восстановление всего, что разрушили российские оккупанты. Деньги на восстановление многих зданий есть, но пока процесс проходит не так активно, как хотелось бы.

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Сколько денег уже выделили на восстановление

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Кабмин уже выделил на процесс восстановления Украины 23,7 миллиарда гривен. Впрочем, на местах средства усваиваются очень медленно, поэтому можно констатировать, что активный запуск процесса восстановления еще не состоялся.

Чиновники провели совещание, чтобы дать толчок восстановлению и не растягивать борьбу с последствиями войны с российскими оккупантами.

Украина уже начала восстановление. Есть все ресурсы и возможности для восстановления сейчас, не дожидаясь завершения войны. Провели совещание с руководителями ОВА и профильными министерствами. Обсудили ход восстановления и проблемные вопросы, мешающие быстро двигаться вперед,

– сказал Шмигаль.

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Один из критических вопросов – помочь людям восстановить поврежденное оккупантами жилье. Программа "Восстановление" уже работает, теперь главная задача заключается в увеличении выплат. Электронная система компенсации должна начать свою работу уже в августе.

Также премьер попросил главу ОВА в случае возникновения бюрократических препятствий немедленно сообщать о них министрам, а не тормозить процесс восстановления Украины.