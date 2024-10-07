Сотни миллионов: сколько Гетманцев хочет выделить на дотацию индустриальных парков

В бюджете на 2025 год пока не предусмотрена сумма поддержки индустриальных парков. По мнению Даниила Гетманцева, когда-то Украина почувствует эффект от их работы, поэтому нужно оказать им поддержку уже сейчас.

Поддержка индустриальных парков

В бюджете на 2025 год нужно предусмотреть "твердую" сумму поддержки индустриальных парков. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в своем телеграмме.

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В спецфонде бюджета на 2024 год на это был предусмотрен 1 миллиард гривен, 713,6 миллиона уже получили 8 индустриальных парков.

Вместе с коллегами, проанализировав доступные ресурсы и возможности, предложил возобновить финансирование бюджетной программы 1201340 "Государственное стимулирование создания индустриальных парков", предусмотрев на нее "твердых" 500 миллионов гривен (по общему фонду),

– написал Гетманцев.

Какое обоснование

По словам Гетманцева, индустриальные парки могут давать делать значительный вклад в ВВП. Депутат отмечает, что сейчас их в мире более 15 тысяч, и они могут дать мощный толчок для экономики Украины.

В качестве примера он привел Китай, где первые индустриальные парки появились в 80-х годах прошлого века, а сейчас их уже 375.