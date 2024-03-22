Недаром компанию хочет французский миллиардер: lifecell нарастил прибыль в 2,5 раза

В прошлом году дела мобильного оператора lifecell пошли вверх. Прибыль компании показала существенный рост.

Как выросли доходы lifecell

По итогам 2023 года доход мобильного оператора lifecell составили 11,7 миллиарда долларов. Чистая прибыль равна 2,5 миллиарда гривен, что в 2,5 раза больше предыдущего показателя.

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Специалисты объяснили, что такой рост спровоцирован ростом дохода от одного пользователя и дата-услуг, которые предоставляет компания. Также существенный рост показал показатель EBITDA – на 25% с 5,44 миллиарда гривен до 6,8 миллиарда гривен.

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В конце база пользователей lifecell составляла 9,9 миллиона гривен. Наибольший рост клиентов и доходов компания зафиксировала в четвертом квартале, когда на "Киевстар" была осуществлена масштабная кибератака.

Напомним, lifecell хочет приобрести французский миллиардер Ксавье Ньель. Однако АМКУ проверяет сделку, ведь очень боится монополизации рынка.