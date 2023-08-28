Гендиректор Nvidia теперь имеет 46 миллиардов – успехи компании превышают все прогнозы

Состязание искусственных интеллектов стало настоящим трамплином для Nvidia. Доходы компании растут как бы на дрожжах.

Компания Nvidia Corp. продолжает писать историю своего успеха. Акции корпорации постоянно растут, что очень положительно влияет на доходы.

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Безумные прибыли Nvidia

На вторичном рынке акции Nvidia выросли на 10%. Это принесло генеральному директору компании Дженсену Хуангу добавить в свои активы 4,2 миллиарда долларов. Теперь Bloomberg оценивает его состояние в 46,1 миллиарда долларов.

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Доля Хуанга у Nvidia составляет 3,5%. Если ему удастся сохранить предыдущую динамику, совсем миллиардер окажется в списке 25 самых богатых людей мира.

Акции Nvidia начали расти во время пандемии COVID-19. В то время вырос спрос на чипы и видеокарты для майнинга криптовалюты. Однако скоро бумаги начали падать в цене.

Вторым более мощным толчком стала борьба искусственных интеллектов. Желание гигантов создать лучшую технологию будущего помогло акциям Nvidia вырасти более чем в три раза.