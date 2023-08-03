Сумма уже космическая: убытки Украины от войны перевалили за 150 миллиардов долларов

Российские оккупанты нанесли сумасшедший ущерб инфраструктуре и жилищному фонду Украины. Врагу придется возместить нам сотни миллиардов долларов.

Разрушения, которые причиняет Россия Украине, просто беспрецедентные. Враг пытается нанести как можно большие убытки и разрушения, не преследуя при этом никаких военных целей.

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Ущерб от войны уже просто космический

Согласно данным KSE Institute, ущерб от полномасштабной агрессии России против Украины уже достиг 150 миллиардов долларов.

Прямой ущерб, нанесенный нашей стране от войны, сейчас превышает 150 миллиардов долларов. Это касается инфраструктуры, жилищного фонда и других ключевых секторов экономики,

– говорится в сообщении ведомства.

Наибольший ущерб касается жилищного фонда – 55,9 миллиарда долларов. Как минимум на миллиард ущерба нанес подрыв россиянам Каховской ГЭС.

Повреждение инфраструктуры – транспортной, железнодорожной, авиационной, портовой и т.д. – составляет 36,6 миллиарда долларов. Бизнес понес убытки на 11,4 миллиарда, учитывая повреждение имущества компаний.

Большие разрушения получили и учебные заведения – 9,7 миллиарда долларов. Аграрный сектор потерял 8,7 миллиарда.

Подрыв Каховской ГЭС в общем нанес разрушения на 2 миллиарда долларов. Речь идет о потерях в жилищно-коммунальном секторе, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, экологии и промышленности.