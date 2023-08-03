Руйнування, яких завдає Росія для України, просто безпрецедентні. Ворог намагається завдати якомога більших збитків та руйнувань, не переслідуючи при цьому жодної воєнної мети.

Цікаво В Одесі арештували майно росіян на 39 мільйонів гривень

Збитки від війни вже просто космічні

Згідно з даними KSE Institute, збитки від повномасштабної агресії Росії проти України вже сягнули 150 мільярдів доларів.

Прямі збитки, завдані нашій країні від війни, наразі перевищують 150 мільярдів доларів. Це стосується інфраструктури, житлового фонду та інших ключових секторів економіки,

– йдеться у повідомленні відомства.

Найбільші збитки стосуються житлового фонду – 55,9 мільярда доларів. Як мінімум на мільярд збитків завдав підрив росіянами Каховської ГЕС.

Пошкодження інфраструктури – транспортної, залізничної, авіаційної, портової тощо – складає 36,6 мільярда доларів. Бізнес зазнав збитків на 11,4 мільярда, враховуючи пошкодження майна компаній.

Великих руйнувань зазнали і заклади освіти – 9,7 мільярда доларів. Аграрний сектор втратив 8,7 мільярда.

Вибух Каховської ГЕС в загальному завдав руйнувань на 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати в житлово-комунальному секторі, енергетиці, сільському господарстві, транспорту, екології та промисловості.