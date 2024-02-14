"Пикантные" налоги растут: OnlyFans уплатил в бюджет более миллиона долларов

Так называемый "налог на Google" приносит в украинский бюджет немалые средства. Активным налогоплательщиком является и сервис для взрослых OnlyFans.

"Налог на OnlyFans" пополняет бюджет

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, "налог на Google" приносит в государственный бюджет немало средств. Лица-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги в Украине, начали платить по итогам 2023 года.

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96 поданных деклараций обеспечат поступления в бюджет на сумму 2,51 миллиарда гривен. По сравнению с предыдущим кварталом сумма увеличилась на 421 миллион гривен,

– сообщил Гетманцев.

Крупнейшими плательщиками налога стали следующие международные компании:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta;

Wargaming Group;

Netflix.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Что касается популярной платформы для взрослых OnlyFans, то в целом по итогам 2023 года компания заплатит 1,27 миллиона долларов налогов. Также Гетманцев сообщил, что многие компании не ожидают завершения периода, когда нужно осуществлять налоговый платеж, а уже сделали свои взносы в бюджет.

Напомним, "налог на Google" Верховная Рада приняла в июне 2021 года. Согласно закону крупные интернет-компании, которые работают в Украине, должны платить налог в украинский бюджет.