"Податок на OnlyFans" поповнює бюджет

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, "податок на Google" приносить у державний бюджет чимало коштів. Особи-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, почали платити за підсумками 2023 року.

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96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,51 мільярда гривень. У порівнянні з попереднім кварталом сума збільшилася на 421 мільйон гривень,

– повідомив Гетманцев.

Найбільшими платниками податку стали наступні міжнародні компанії:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta;

Wargaming Group;

Netflix.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Що стосується популярної платформи для дорослих OnlyFans, то загалом за підсумками 2023 року компанія заплатить 1,27 мільйона доларів податків. Також Гетманцев повідомив, що багато компаній не очікують завершення періоду, коли потрібно здійснювати податковий платіж, а вже зробили свої внески до бюджету.

Нагадаємо, "податок на Google" Верховна Рада прийняла у червні 2021 року. Згідно із законом великі інтернет-компанії, які працюють в Україні, повинні сплачувати податок в український бюджет.