"Налог на OnlyFans" пополняет бюджет
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, "налог на Google" приносит в государственный бюджет немало средств. Лица-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги в Украине, начали платить по итогам 2023 года.
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96 поданных деклараций обеспечат поступления в бюджет на сумму 2,51 миллиарда гривен. По сравнению с предыдущим кварталом сумма увеличилась на 421 миллион гривен,
– сообщил Гетманцев.
Крупнейшими плательщиками налога стали следующие международные компании:
- Google;
- Sony;
- Etsy;
- Apple;
- Meta;
- Wargaming Group;
- Netflix.
Что касается популярной платформы для взрослых OnlyFans, то в целом по итогам 2023 года компания заплатит 1,27 миллиона долларов налогов. Также Гетманцев сообщил, что многие компании не ожидают завершения периода, когда нужно осуществлять налоговый платеж, а уже сделали свои взносы в бюджет.
Напомним, "налог на Google" Верховная Рада приняла в июне 2021 года. Согласно закону крупные интернет-компании, которые работают в Украине, должны платить налог в украинский бюджет.