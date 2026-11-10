Заработок в TikTok: сколько налогов нужно заплатить, если блог принес 60 тысяч гривен

Реклама в TikTok может приносить десятки тысяч гривен ежемесячно, но такой заработок нужно правильно оформлять. Рассмотрим на примере 22-летней блогерши Марии, которая получает за рекламные интеграции 60 тысяч гривен в месяц: нужен ли ей ФЛП и сколько денег придется отдать государству.

Как блогеру официально оформить доход от рекламы

Коммерческие интеграции и сотрудничество с брендами превращают соцсети в источник регулярной прибыли, что заставляет авторов контента выбирать легальные правила работы. На практическом примере 22-летней авторки контента Марии с годовым доходом 720 тысяч гривен виден механизм работы ФЛП 3-й группы по упрощенной системе, пишет "Судебно-юридическая газета".

Регистрация ФЛП позволяет беспрепятственно заключать контракты с отечественными и зарубежными заказчиками, выставлять счета-фактуры и законно получать средства. В то же время само количество подписчиков или просмотров не обязывает открывать бизнес – определяющими являются систематичность рекламных контрактов и регулярность выплат.

Предприниматели, работающие по этой системе, ежеквартально подают отчеты в налоговую службу и уплачивают единый налог, военный сбор и социальный взнос. Это гарантирует прозрачное происхождение капитала и защищает от возможных блокировок банковских счетов в ходе финансового мониторинга.

Сколько налогов заберет государство с заработка в 720 тысяч гривен

Если Мария работает в третьей группе ФЛП без НДС и применяет ставку единого налога 5%, ее обязательные платежи состоят из трех частей.

1. Военный сбор

Для ФЛП третьей группы ставка военного сбора составляет 1% от дохода. При годовом доходе в 720 тысяч гривен блогерша должна уплатить 7 200 гривен. Эти средства поступают в государственный бюджет.

2. Единый налог

Ставка единого налога для ФЛП третьей группы без НДС составляет 5% от дохода. За год при доходе в 720 тысяч гривен это 36 тысяч гривен.

Этот платеж зачисляется в соответствующий местный бюджет, то есть часть средств от рекламной деятельности блогерши пополняет бюджет общины.

3. Единый социальный взнос

В отличие от единого налога и военного сбора, минимальный ЕСВ рассчитывается не как процент от фактического дохода предпринимателя, а на основе установленной минимальной зарплаты. В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен, соответственно, минимальный ЕСВ равен 1 902,34 гривны в месяц, или 22 828,08 гривен за 12 месяцев.

Таким образом, при таких условиях блогерша должна была уплатить:

36 000 гривен единого налога;

7 200 гривен военного сбора;

22 828,08 гривен ЕСВ.

Общая сумма налогов и взносов за 2026 год составляет 66 028,08 гривен в год.

Почему перевод на личную карту или криптовалюта не спасают от налогов

Отдельный вопрос – оплата за рекламные интеграции. Деньги могут поступать на личную банковскую карту, наличными или даже в криптовалюте. Однако сам способ получения средств не определяет, нужно ли платить с них налоги. В частности:

перевод на личную карту не делает предпринимательский доход автоматически не облагаемым налогом;

получение наличных не освобождает от налоговых обязательств;

использование криптовалюты также не означает, что доход не нужно декларировать.

В то же время само поступление денег на личную карту еще не доказывает уклонение от уплаты налогов. Для правовой оценки необходимо учитывать происхождение средств, характер операции, статус получателя и правила налогообложения конкретного дохода.

Хотя сам перевод на личную карту автоматически не доказывает нарушение, налоговики могут проверить происхождение средств. Если человек работает без оформления индивидуального предпринимательства, к его доходам применяется общая ставка налога на доходы физических лиц и военный сбор, поэтому ставка 6% для ФЛП третьей группы здесь уже не будет действовать.