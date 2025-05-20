Сколько платят за Shorts: что стоит знать о монетизации коротких видео на YouTube

Короткие вертикальные видео – тренд, который уже несколько лет подряд формирует цифровую сферу. И хоть TikTok был первым в этом, то YouTube Shorts быстро догнал конкурентов, предложив авторам и брендам новый формат для охвата аудитории.

Как работает монетизация Shorts

Можно ли заработать на Shorts и сколько именно платят автору, разбирался 24 Канал. До февраля 2023 года YouTube использовал специальный Shorts Fund – фонд в размере 100 миллионов долларов, из которого ежемесячно выплачивали авторам бонусы.

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Но впоследствии платформа интегрировала Shorts в Партнерскую программу YouTube (YPP), и теперь короткие видео монетизируются почти так же, как длинные.

Вот основные условия:

Монетизация через рекламу: YouTube показывает рекламу между Shorts-видео, а часть прибыли распределяет между авторами.

Фоновая монетизация: у Shorts нет прямой рекламы внутри видео, поэтому доходы распределяются от общего рекламного пула Shorts.

Музыка: если в видео используется лицензированная музыка, часть дохода идет правообладателям.

Сколько можно заработать на Shorts Точная сумма зависит от нескольких факторов: страны просмотров, количества показов рекламы, длительности просмотра, тематики видео и конкуренции. Но вот ориентировочные цифры, которые делятся сами авторы: 1 миллион просмотров – ориентировочный доход 5 – 30 долларов; 10 миллионов просмотров – 50 – 300 долларов; 100 миллионов просмотров – 500 – 1000 долларов и больше

То есть RPM (доход за тысячу просмотров) для Shorts значительно ниже, чем для обычных видео (0,01–0,03 USD за 1000 просмотров против 1–5 долларов на длинных видео).

Почему доход такой низкий

Реклама в Shorts работает не так, как в длинных видео – она показывается между роликами, а не в середине.

Пользователи часто просматривают Shorts без звука или с пропуском, что уменьшает эффективность рекламы.

Много авторов - мало денег: рекламный пул распределяется между миллионами видео.

Как еще можно зарабатывать через Shorts

Даже если доход от рекламы небольшой, Shorts могут стать инструментом привлечения и дополнением к другим источникам прибыли: