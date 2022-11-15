"У меня слишком много работы": Илон Маск рассказал, что работает семь дней в неделю

Глава SpaceX Илон Маск выступил на конференции B20, где пожаловался что у него слишком много работы. Также миллиардер поделился планами своей компании.

"У меня слишком много работы, это точно. Я работаю вовсю – с утра до ночи, семь дней в неделю", – пожаловался Маск во время конференции B20 в Индонезии.

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Бизнес-планы Илона Маска

Транспортный потенциал

Илон Маск рассказал, что сделал ставку на ракеты и подземные тоннели как способы будущего ускорить транспорт и решить проблему пробок. Миллиардер также отметил потенциал ракет, способных запускаться с одной наземной платформы на другую. Он упомянул тоннели для транспорта на электромобилях – две технологии, разрабатываемые его компаниями SpaceX и Boring Company.

В долгосрочной перспективе имеет смысл иметь стартовые площадки по всему миру. Это позволит путешествовать из одного конца планеты в другой менее чем за 45 минут, а до большинства пунктов назначения – примерно за 20 минут,

– поделился Маск.

Пробки и загрязнения

Что касается пробок и загрязнения, то Маск считает, что тоннели являются единственным решением. Он отметил, что у летучих автомобилей есть "слишком много проблем, таких как шум, погода, опасность или «возможность того, что они могут упасть вам на голову".

Вместе с тем туннели для проезда электрифицированных транспортных средств решают многие из этих проблем. Основатель компании Boring, привел в пример первый тоннель такого типа в Лас-Вегасе.

Тоннели – один из лучших ответов на пробки на дорогах во многих городах, потому что в них можно прорыть столько подземных уровней, сколько необходимо,

– считает Маск.

Миллиардер подчеркнул, что он стремится осуществлять проекты из Boring Company в развивающихся странах. Например, например Индонезия, чтобы сделать электромобили более доступными в развивающихся странах с помощью компании электромобилей Tesla.