Переоформление авто в Украине: сколько денег придется потратить на услугу

Чтобы перерегистрировать авто, нужно подготовить пакет документов и оплатить услуги. В Украине это можно сделать двумя способами менее чем за 1 500 гривен.

Что нужно для перерегистрации авто?

Перерегистрация осуществляется в сервисных центрах МВД или онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.

Если вы хотите перерегистрировать авто в центре МВД, нужны такие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карта продавца и покупателя. К ID-карте в электронном виде нужна справка о регистрации места жительства;

Для иностранцев, беженцев и ВПЛ документом подтверждения личности является временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер) или серия и номер паспорта, если по религиозным убеждениям РНУКПП нет;

документы, удостоверяющие законность приобретения транспортного средства;

квитанции по оплате административных услуг, бланков, номерных знаков.

Если вы хотите перерегистрировать авто через Дію:

Выберите услугу "Продать транспортное средство" или нажмите "Продать автомобиль в меню техпаспорта";

Укажите договорную стоимость автомобиля.

Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.

Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.

Сколько будет стоить переоформление?

Владелец авто должен лично или через уполномоченное им лицо подает в сервисный центр пакет документов, необходимых для получения административной услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.

Для авто стоимость услуги составляет 1 306 гривен и включает:

сама услуга – 350 гривен;

бланк свидетельства – 606 гривен;

номерной знак – 350 гривен.

По данным главного сервисного центра МВД, услугу регистрации или перерегистрации авто предоставляют в течение рабочего дня с момента получения заявления.

