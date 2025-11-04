Переоформлення авто в Україні: скільки грошей доведеться витратити на послугу

Щоб перереєструвати авто, потрібно підготувати пакет документів і сплатити за послуги. В Україні це можна зробити двома способами менш ніж за 1 500 гривень.

Що потрібно для перереєстрації авто?

Перереєстрація здійснюється в сервісних центрах МВС чи онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

Якщо ви хочете перереєструвати авто в центрі МВС, потрібні такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картка продавця і покупця. До ID-картки в електронному вигляді потрібна довідка про реєстрацію місця проживання;

Для іноземців, біженців і ВПО документом підтвердження особи є тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист; ВПО також необхідна довідка про взяття на облік, де зазначено фактичне місце проживання;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер) або серія та номер паспорта, якщо через релігійні переконання РНОКПП немає;

документи, що засвідчують законність придбання транспортного засобу;

квитанції щодо сплати адміністративних послуг, бланків, номерних знаків.

Якщо ви хочете перереєструвати авто через Дію:

Виберіть послугу "Продати транспортний засіб" або натисніть "Продати автомобіль у меню техпаспорта";

Вкажіть договірну вартість автівки.

Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.

Поділіться проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання.

Скільки коштуватиме переоформлення?

Власник авто має особисто або через уповноважену ним особу подає до сервісного центру пакет документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС.

Для авто вартість послуги складає 1 306 гривень та включає:

сама послуга – 350 гривень;

бланк свідоцтва – 606 гривень;

номерний знак – 350 гривень.

За даними головного сервісного центру МВС, послугу реєстрації чи перереєстрації авто надають протягом робочого дня з моменту одержання заяви.

Що відомо про розмитнення та реєстрацію авто в Україні?