Що потрібно для перереєстрації авто?
Перереєстрація здійснюється в сервісних центрах МВС чи онлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.
Якщо ви хочете перереєструвати авто в центрі МВС, потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України або ID-картка продавця і покупця. До ID-картки в електронному вигляді потрібна довідка про реєстрацію місця проживання;
Для іноземців, біженців і ВПО документом підтвердження особи є тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
- ВПО також необхідна довідка про взяття на облік, де зазначено фактичне місце проживання;
- копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер) або серія та номер паспорта, якщо через релігійні переконання РНОКПП немає;
- документи, що засвідчують законність придбання транспортного засобу;
- квитанції щодо сплати адміністративних послуг, бланків, номерних знаків.
Якщо ви хочете перереєструвати авто через Дію:
- Виберіть послугу "Продати транспортний засіб" або натисніть "Продати автомобіль у меню техпаспорта";
- Вкажіть договірну вартість автівки.
- Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.
- Поділіться проєктом договору з покупцем через QR-код або посилання.
Скільки коштуватиме переоформлення?
Власник авто має особисто або через уповноважену ним особу подає до сервісного центру пакет документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС.
Для авто вартість послуги складає 1 306 гривень та включає:
- сама послуга – 350 гривень;
- бланк свідоцтва – 606 гривень;
- номерний знак – 350 гривень.
За даними головного сервісного центру МВС, послугу реєстрації чи перереєстрації авто надають протягом робочого дня з моменту одержання заяви.
Що відомо про розмитнення та реєстрацію авто в Україні?
У 2026 році основні фактори для розрахунку платежів для розмитнення авто залишаться незмінними: вартість авто, рік випуску, об'єм двигуна, тип палива. Також можуть бути додаткові витрати, наприклад, збір до Пенсійного фонду (3 – 5% від вартості авто, залежно від ціни).
До кінця 2025 року легкові та вантажні електроавтомобілі звільнені від сплати ПДВ. А з січня 2026 року за ввезення електромобілів повертається сплата ПДВ.
З 2025 року в Дії відновлено послугу, що дозволяє продати авто без відвідування сервісного центру МВС чи ЦНАПу. Вартість послуги складає 350 гривень, додатково можна сплатити за фізичний техпаспорт (405 гривень) та вибір номерного знака (до 360 гривень).