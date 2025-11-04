Что нужно для перерегистрации авто?
Перерегистрация осуществляется в сервисных центрах МВД или онлайн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.
Если вы хотите перерегистрировать авто в центре МВД, нужны такие документы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта продавца и покупателя. К ID-карте в электронном виде нужна справка о регистрации места жительства;
Для иностранцев, беженцев и ВПЛ документом подтверждения личности является временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита;
- ВПЛ также необходима справка о постановке на учет, где указано фактическое место жительства;
- копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер) или серия и номер паспорта, если по религиозным убеждениям РНУКПП нет;
- документы, удостоверяющие законность приобретения транспортного средства;
- квитанции по оплате административных услуг, бланков, номерных знаков.
Если вы хотите перерегистрировать авто через Дію:
- Выберите услугу "Продать транспортное средство" или нажмите "Продать автомобиль в меню техпаспорта";
- Укажите договорную стоимость автомобиля.
- Внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
- Поделитесь проектом договора с покупателем через QR-код или ссылку.
Сколько будет стоить переоформление?
Владелец авто должен лично или через уполномоченное им лицо подает в сервисный центр пакет документов, необходимых для получения административной услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.
Для авто стоимость услуги составляет 1 306 гривен и включает:
- сама услуга – 350 гривен;
- бланк свидетельства – 606 гривен;
- номерной знак – 350 гривен.
По данным главного сервисного центра МВД, услугу регистрации или перерегистрации авто предоставляют в течение рабочего дня с момента получения заявления.
Что известно о растаможке и регистрации авто в Украине?
В 2026 году основные факторы для расчета платежей для растаможки авто останутся неизменными: стоимость авто, год выпуска, объем двигателя, тип топлива. Также могут быть дополнительные расходы, например, сбор в Пенсионный фонд (3 – 5% от стоимости авто, в зависимости от цены).
До конца 2025 года легковые и грузовые электроавтомобили освобождены от уплаты НДС. А с января 2026 года за ввоз электромобилей возвращается уплата НДС.
С 2025 года в Дии восстановлено услугу, что позволяет продать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа. Стоимость услуги составляет 350 гривен, дополнительно можно оплатить за физический техпаспорт (405 гривен) и выбор номерного знака (до 360 гривен).