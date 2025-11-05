Автогражданка 2025: во сколько украинцу обойдется страхование

Автогражданка является обязательным условием для всех категорий водителей. Ее оформление может стоить до 10 000 гривен.

Что надо знать о новых правилах автогражданки?

С 1 января 2025 года в Украине начал действовать новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polis.ua.

До 2025 года цены на автогражданку регулировало Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Теперь страховые компании получили возможность самостоятельно устанавливать тарифы на свои страховые продукты.

Сколько будет стоить страхование авто?

Средняя стоимость автогражданки для легкового автомобиля в 2025 году колеблется в пределах от 2 500 до 10 000 гривен. На формирование стоимости влияет несколько факторов:

Объем двигателя автомобиля. Чем больше двигатель, тем выше будет цена полиса.

Место регистрации владельца. В крупных городах страховые риски выше, поэтому и страховка обойдется дороже.

Страховая компания. Каждая компания имеет собственные тарифы и бонусные программы, которые могут влиять на окончательную стоимость полиса

Наличие льготы. УБД, лица с инвалидностью, участники войны, пенсионеры, участники Революции Достоинства имеют право на получение 50% скидки на ОСАГО. Скидка распространяется на эту категорию водителей, если авто имеет объем не более 2,5 литров или мощность электродвигателя до 100 киловатт.

По состоянию на январь 2025 года цены на автогражданку в зависимости от объема двигателя в крупнейших городах Украины были следующие:

Киев – от 4 783 гривны до 6 033 гривен;

Одесса – от 3 625 гривен до 6 455 гривен;

Львов – от 8 371 гривны до 9 487 гривен;

Днепр – от 4 870 гривен до 6 384 гривен.

Что известно о растаможке и переоформлении авто?