Автоцивілка 2025: у скільки українцю обійдеться страхування

Автоцивілка є обов’язковою умовою для усіх категорій водіїв. Її оформлення може коштувати до 10 000 гривень.

Що треба знати про нові правила автоцивілки?

З 1 січня 2025 року в Україні почав діяти новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Polis.ua.

До 2025 року ціни на автоцивілку регулювало Моторне (транспортне) страхове бюро України. Тепер страхові компанії отримали можливість самостійно встановлювати тарифи на свої страхові продукти.

Скільки коштуватиме страхування авто?

Середня вартість автоцивілки для легкового автомобіля у 2025 році коливається в межах від 2 500 до 10 000 гривень. На формування вартості впливає кілька факторів:

Об'єм двигуна автомобіля. Чим більший двигун, тим вищою буде ціна поліса.

Місце реєстрації власника. У великих містах страхові ризики вищі, тому і страховка обійдеться дорожче.

Страхова компанія. Кожна компанія має власні тарифи та бонусні програми, які можуть впливати на остаточну вартість поліса

Наявність пільги. УБД, особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, учасники Революції Гідності мають право на отримання 50% знижки на ОСЦПВ. Знижка розповсюджується на цю категорію водіїв, якщо авто має об'єм не більше 2,5 літрів або потужність електродвигуна до 100 кіловат.

Станом на січень 2025 року ціни на автоцивілку залежно від об’єму двигуна в найбільших містах України були такі:

Київ – від 4 783 гривні до 6 033 гривень;

Одеса – від 3 625 гривень до 6 455 гривень;

Львів – від 8 371 гривні до 9 487 гривень;

Дніпро – від 4 870 гривень до 6 384 гривні.

