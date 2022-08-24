Миллионы гривен: сколько заработала Укрпочта от продажи марок и мерча на Amazon и eBay

Укрпочта запустила собственные онлайн-магазины на eBay и Amazon. За 3 месяца украинскому почтовому оператору удалось заработать на международных площадках более 5 миллионов гривен.

При этом треть всех заказов пришлась на Соединенные Штаты Америки. Около 600 тысяч гривен от выручки Укрпочта передала на благотворительность.

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Успех украинских марок и мерча за границей

В Укрпочте сообщили, что с момента открытия онлайн-магазинов на eBay и Amazon компания продала на этих площадках марок и мерча в общей сложности на 5,3 миллиона гривен.

Официально свой магазин на Amazon украинский почтовый оператор открыл в конце июня – страница компании на eBay тогда уже работала. В онлайн-представительствах на международных маркетплейсах Укрпочта продает:

почтовые марки, конверты и открытки, в том числе серию "Русский военный корабль… ВСЕ!";

брендированный мерч, в том числе футболки, свитшоты, кепки и тому подобное.

Отмечается, что больше всего заказов на страницах Укрпочты на eBay и Amazon за этот период осуществили американцы – около трети всех продаж приходится на США. Значительную часть заработанного почтовый оператор уже передал на благотворительность.

Добавим, что разработкой магазина и выводом бренда Укрпочты на международные площадки занималась команда украинского агентства Disqover Agency.