Отключения электричества могут застать врасплох: как бизнесу подготовиться к холодам

Украина уже готовится к следующему осенне-зимнему сезону, а для бизнеса это означает необходимость заранее позаботиться о бесперебойной работе. Даже если сейчас электроэнергия поставляется стабильно, ждать первых холодов или отключений, чтобы начать поиск энергетического решения, может быть слишком поздно.

Почему бизнесу стоит готовиться к отключениям уже сейчас

Подготовка резервного или автономного энергоснабжения на время отключений света занимает значительно больше времени, чем просто приобретение оборудования. В зависимости от масштаба проекта его реализация может длиться от одного до трех месяцев, а для больших промышленных решений – еще дольше, пишет NV.

Многие предприниматели думают одинаково: если сейчас есть свет, то к этому вопросу можно вернуться, когда похолодает. На самом деле может быть уже поздно. Энергетический проект – это не покупка чайника в магазине. Нужно выбрать оборудование, разработать техническое решение, получить финансирование, доставить оборудование, смонтировать его, подключить и протестировать,

– объясняет директор департамента малого и среднего бизнеса UGB Татьяна Корниенко.

Еще один фактор – одновременный спрос со стороны большого количества предприятий:

С приближением холодов компании начинают одновременно искать оборудование, монтажные бригады и источники финансирования.

Из-за этого отдельные позиции могут быть недоступны сразу, а поставщики качественного оборудования часто ожидают быстрого подтверждения оплаты.

Поэтому бизнесу важно закладывать время не только на саму установку системы, но и на поиск необходимого оборудования и подрядчиков.

Генераторы уже не спасут бизнес

Еще несколько лет назад основным решением для многих предпринимателей были генераторы. Теперь подход постепенно меняется: компании все чаще рассматривают энергетические системы, которые позволяют не просто пережить периоды без электроэнергии, но и частично уменьшить зависимость от внешней сети.

Среди таких решений – солнечные электростанции для собственного потребления, BESS, когенерационные установки и энергоэффективное оборудование. Таким образом, энергонезависимость для бизнеса постепенно становится не только способом пережить очередные отключения. Это также возможность сократить расходы на электроэнергию и обеспечить более стабильную работу предприятия в перспективе.

Что следует сделать бизнесу до наступления холодов

Чтобы не оказаться в ситуации, когда резервный источник электроэнергии нужен уже сейчас, а его еще нет, компаниям стоит заранее пройти несколько этапов:

Определить, какое оборудование критически важно для работы и сколько электроэнергии оно потребляет; Оценить, какой тип энергетического решения подходит именно для предприятия; Просчитать бюджет и возможности финансирования; Заблаговременно найти поставщиков и монтажников; Предусмотреть время на установку, подключение и тестирование системы.

Для малого бизнеса решение может быть относительно простым, тогда как большому предприятию может потребоваться комплексная энергетическая система.