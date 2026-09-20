Чому бізнесу варто готуватися до відключень вже зараз

Підготовка резервного або автономного енергоживлення на час відключень світла займає значно більше часу, ніж просто придбання обладнання. Залежно від масштабу проєкту його реалізація може тривати від одного до трьох місяців, а для великих промислових рішень – ще довше, пише NV.

Багато підприємців думають однаково: якщо зараз світло є, то можна повернутися до цього питання, коли похолодає. Насправді це вже може бути пізно. Енергетичний проєкт – це не покупка чайника в магазині. Потрібно обрати обладнання, розробити технічне рішення, отримати фінансування, доставити обладнання, змонтувати його, підключити та протестувати,

– пояснює директорка департаменту малого та середнього бізнесу UGB Тетяна Корнієнко.

Ще один фактор – одночасний попит з боку великої кількості підприємств:

З наближенням холодів компанії починають одночасно шукати обладнання, монтажні бригади та джерела фінансування.

Через це окремі позиції можуть бути недоступними одразу, а постачальники якісного обладнання часто очікують швидкого підтвердження оплати.

Тому бізнесу важливо закладати час не лише на саме встановлення системи, а й на пошук необхідного обладнання та підрядників.

Генератори вже не врятують бізнес

Ще кілька років тому основним рішенням для багатьох підприємців були генератори. Тепер підхід поступово змінюється: компанії дедалі частіше розглядають енергетичні системи, які дозволяють не просто пережити періоди без електроенергії, а й частково зменшити залежність від зовнішньої мережі.

Серед таких рішень – сонячні електростанції для власного споживання, BESS, когенераційні установки та енергоефективне обладнання. Таким чином, енергонезалежність для бізнесу поступово стає не лише способом пережити чергові відключення. Це також можливість скоротити витрати на електроенергію та забезпечити стабільнішу роботу підприємства в перспективі.

Що варто зробити бізнесу до початку холодів

Щоб не опинитися в ситуації, коли резервне джерело електроенергії потрібне вже зараз, а його ще немає, компаніям варто заздалегідь пройти кілька етапів:

Визначити, яке обладнання критично важливе для роботи та скільки електроенергії воно споживає; Оцінити, який тип енергетичного рішення підходить саме для підприємства; Прорахувати бюджет і можливості фінансування; Завчасно знайти постачальників та монтажників; Передбачити час на встановлення, підключення та тестування системи.

Для малого бізнесу рішення може бути відносно простим, тоді як великому підприємству може знадобитися комплексна енергетична система.



