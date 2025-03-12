Крупнейший автопроизводитель в Европе фиксирует снижение дохода на 15% из-за падения продаж

Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году уменьшилась на 15%. Компания сообщила о доходе более 19 миллиардов евро против 22,5 миллиардов евро в 2023 году.

Вызовы и стратегия роста

Как сообщает Financial Times, на финансовые показатели повлияли сокращение продаж в Европе и Китае, а также расходы на реструктуризацию, информирует 24 Канал.

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Финансовый директор компании Арно Антлиц отметил, что прогноз на 2025 год учитывает глобальные экономические риски, однако VW имеет четкую стратегию роста, в частности усиление позиций на рынке США. Ожидаемая рентабельность компании в 2025 году составит 5,5-6,5%, что несколько ниже предыдущего прогноза в 5,9%.

Ставка на США и потенциальные риски

Чтобы компенсировать снижение продаж в Китае, Volkswagen планирует расширить присутствие в США. К 2030 году компания намерена:

удвоить долю брендов Audi и Porsche до 10%,

увеличить долю VW на рынке США до 5%.

Однако аналитики предупреждают, что эти планы могут оказаться под угрозой из-за возможного введения импортных пошлин США на европейские авто. В частности, это может серьезно ударить по Porsche, поскольку все его автомобили производят в Германии.

Заметим, что ранее стало известно, что Volkswagen отзывает 177 493 кроссовера Atlas и Atlas Cross Sport в США из-за дефекта крепления крышки двигателя, что может вызвать пожар.