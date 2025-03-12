Porsche потеряла треть прибыли

Компания Porsche приняла решение сохранить дивиденды за 2024 год на уровне предыдущего года, хотя ее чистая прибыль сократилась на 30,4%.

Почему компания потеряла доход

Снижение прибыльности компания объясняет ростом расходов и падением спроса в Китае, который остается ее крупнейшим рынком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как следствие, Porsche пересмотрела среднесрочный целевой уровень рентабельности, снизив его с 17 – 19% до 15 – 17%.

Сокращение персонала и новые вызовы

Porsche продолжает оптимизацию расходов и сокращает штат. В 2024 году компания уволит 2 000 сотрудников в дополнение к 1 900, о которых было объявлено ранее. Во второй половине года начнутся переговоры с профсоюзами о возможных дальнейших сокращениях.

Рекордное падение акций и будущие прогнозы

В прошлом месяце акции Porsche упали до исторического минимума после того, как компания предупредила о снижении рентабельности в 2025 году до 10 – 12%. Это связано с ожидаемым сокращением прибыли на 800 миллионов евро, обусловленным возвращением к выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.

Снижение продаж в Китае

Китай остается ключевым рынком для Porsche, однако продажи там упали на 28%, что существенно ударило по финансовым показателям. Как и материнская компания Volkswagen, автоконцерн стремится сократить расходы и достичь долгосрочной рентабельности в 20%.