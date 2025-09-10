Ни один президент так не делал: как Трамп заработал рекордное состояние благодаря должности
- Дональд Трамп заработал миллиарды благодаря поддержке криптовалюты и политическому влиянию, увеличив свое состояние до 7,3 миллиардов долларов на посту президента.
Основные источники прибыли включают запуск криптопроекта World Liberty Financial, ослабление регулирования криптовалют, а также рост бизнеса в сфере недвижимости и гольф-клубов.
Американский президент Дональд Трамп заработал миллиарды благодаря активной поддержке криптовалюты и политическому влиянию. 2025 год стал для него самым прибыльным в жизни.
Как увеличились активы Трампа?
Состояние Трампа выросло с 4,3 миллиарда долларов в 2024 году, когда он еще баллотировался, до 7,3 миллиарда долларов уже на посту президента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Благодаря прибыли в 3 миллиарда Трамп поднялся на 118 позиций в рейтинге самых богатых американцев Forbes 400 и оказался на 201-м месте.
Ни один президент США в истории не использовал власть для личного обогащения так масштабно, как Трамп,
– отмечает издание.
Основным источником доходов для американского президента стали криптовалюты.
- В сентябре прошлого года Трамп вместе с сыновьями запустил криптопроект World Liberty Financial, который стал особенно успешным после его победы на выборах
- Еще до инаугурации, в январе 2025 года, он также запустил собственный мемкоин, который принес ему сотни миллионов.
- Вернувшись в Белый дом, президент ослабил регулирование на рынке криптовалют и подписал законы, выгодные для индустрии, что тоже принесло ему выгоду.
- А недавно продажа токенов World Liberty Financial позволила семье Трампа заработать 1 миллиард долларов.
Вместе с тем резко выросли и другие доходы Трампа:
- апелляционный суд Нью-Йорка отменил штраф в размере 500 миллионов долларов за мошенничество;
- бизнес в сфере недвижимости оживился после подписания новых соглашений с Индией, Катаром, Саудовской Аравией, Румынией, ОАЭ, Вьетнамом;
- гольф-клубы президента в США увеличили доходность на 30% и добавили к богатству Трампа еще 325 миллионов долларов.
Благодаря высоким доходам Трамп укрепил свои финансы, погасив долги за небоскреб 40 Wall Street в размере 114 миллионов долларов и закрыв еще несколько кредитов на 15 миллионов долларов, а также инвестировал в облигации.
Важно! Сейчас баланс Трампа сильнее, чем когда-либо до этого: 8,4 миллиарда долларов активов против 1,1 миллиарда долларов обязательств, из которых 1,1 миллиарда долларов – в ликвидных активах.
Как богатеет Трамп и его семья?
Семья Дональда Трампа получила около 5 миллиардов долларов прибыли после выхода на рынок новой криптовалюты WLFI, которая стартовала с торгов 1 сентября. По оценкам, капитализация токена уже достигла около 6 миллиардов долларов, что позволило ему войти в тридцатку крупнейших криптовалют мира.
18 января 2025 года Дональд Трамп представил собственный мемкойн $TRUMP, который уже через полтора часа после запуска превысил капитализацию в 4 миллиарда долларов. Несмотря на прежнюю критику криптовалют, он теперь продвигает идею превратить США в мировой центр криптоиндустрии.
Добавим, что раньше Трамп задекларировал доходы на сотни миллионов долларов из самых разных источников – от криптовалюты и недвижимости до продажи золотых кроссовок, часов, парфюмерии и даже Библии. Общая стоимость его активов, согласно декларации, оценивалась около 1,6 миллиарда долларов.