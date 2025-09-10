Американский президент Дональд Трамп заработал миллиарды благодаря активной поддержке криптовалюты и политическому влиянию. 2025 год стал для него самым прибыльным в жизни.

Как увеличились активы Трампа?

Состояние Трампа выросло с 4,3 миллиарда долларов в 2024 году, когда он еще баллотировался, до 7,3 миллиарда долларов уже на посту президента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Благодаря прибыли в 3 миллиарда Трамп поднялся на 118 позиций в рейтинге самых богатых американцев Forbes 400 и оказался на 201-м месте.

Ни один президент США в истории не использовал власть для личного обогащения так масштабно, как Трамп,

– отмечает издание.

Основным источником доходов для американского президента стали криптовалюты.

В сентябре прошлого года Трамп вместе с сыновьями запустил криптопроект World Liberty Financial, который стал особенно успешным после его победы на выборах

Еще до инаугурации, в январе 2025 года, он также запустил собственный мемкоин, который принес ему сотни миллионов.

Вернувшись в Белый дом, президент ослабил регулирование на рынке криптовалют и подписал законы, выгодные для индустрии, что тоже принесло ему выгоду.

А недавно продажа токенов World Liberty Financial позволила семье Трампа заработать 1 миллиард долларов.

Вместе с тем резко выросли и другие доходы Трампа:

апелляционный суд Нью-Йорка отменил штраф в размере 500 миллионов долларов за мошенничество;

бизнес в сфере недвижимости оживился после подписания новых соглашений с Индией, Катаром, Саудовской Аравией, Румынией, ОАЭ, Вьетнамом;

гольф-клубы президента в США увеличили доходность на 30% и добавили к богатству Трампа еще 325 миллионов долларов.

Благодаря высоким доходам Трамп укрепил свои финансы, погасив долги за небоскреб 40 Wall Street в размере 114 миллионов долларов и закрыв еще несколько кредитов на 15 миллионов долларов, а также инвестировал в облигации.

Важно! Сейчас баланс Трампа сильнее, чем когда-либо до этого: 8,4 миллиарда долларов активов против 1,1 миллиарда долларов обязательств, из которых 1,1 миллиарда долларов – в ликвидных активах.

