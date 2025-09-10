Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Жоден президент так не робив: як Трамп заробив рекордні статки завдяки посаді
10 вересня, 11:38
2

Жоден президент так не робив: як Трамп заробив рекордні статки завдяки посаді

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Дональд Трамп заробив мільярди завдяки підтримці криптовалюти та політичному впливу, збільшивши свої статки до 7,3 мільярда доларів на посаді президента.

  • Основні джерела прибутку включають запуск криптопроєкту World Liberty Financial, послаблення регулювання криптовалют, а також зростання бізнесу в сфері нерухомості та гольф-клубів.

     

Американський президент Дональд Трамп заробив мільярди завдяки активній підтримці криптовалюти та політичному впливу. 2025 рік став для нього найприбутковішим у житті.

Як збільшилися активи Трампа? 

Статки Трампа зросли з 4,3 мільярда доларів у 2024 році, коли він ще балотувався, до 7,3 мільярда доларів вже на посаді президента, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Завдяки прибутку у 3 мільярди Трамп піднявся на 118 позицій у рейтингу найбагатших американців Forbes 400 і опинився на 201-му місці.

Жоден президент США в історії не використовував владу для особистого збагачення так масштабно, як Трамп, 
– наголошує видання. 

Основним джерелом прибутків для американського президента стати криптовалюти. 

  • У вересні минулого року Трамп разом із синами запустив криптопроєкт World Liberty Financial, який став особливо успішним після його перемоги на виборах
  • Ще до інавгурації, у січні 2025 року, він також запустив власний мемкоїн, який приніс йому сотні мільйонів.
  • Повернувшись до Білого дому, президент послабив регулювання на ринку криптовалюти та підписав закони, вигідні для індустрії, що теж принесло йому вигоду.
  • А нещодавно продаж токенів World Liberty Financial дозволив родині Трампа заробити 1 мільярда доларів. 

Разом з тим різко зросли й інші прибутки Трампа:

  • апеляційний суд Нью-Йорка скасував штраф у розмірі 500 мільйонів доларів за шахрайство;
  • бізнес у сфері нерухомості пожвавився після підписання нових угод із Індією, катаром, Саудівською Аравією, Румунією, ОАЕ, В'єтнамом;
  • гольф-клуби президента у США збільшили прибутковість на 30% і додали до багатства Трампа ще 325 мільйонів доларів. 

Завдяки високим прибуткам Трамп укріпив свої фінанси, погасивши борги за хмарочос 40 Wall Street у розмірі 114 мільйонів доларів та закривши ще кілька кредитів на 15 мільйонів доларів, а також інвестував в облігації. 

Важливо! Нині баланс Трампа найсильніший, ніж будь-коли до цього: 8,4 мільярда доларів активів проти 1,1 мільярда доларів зобов’язань, з яких 1,1 мільярда доларів – у ліквідних активах.

 

 