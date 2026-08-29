Выросла почти вдвое: какова сейчас средняя зарплата в Киеве и как она изменилась

Показатель средней заработной платы в Киеве является самым высоким по сравнению с другими областями, что делает столицу регионом с самым высоким уровнем оплаты труда. За время полномасштабной войны он вырос почти вдвое.

Какова средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата штатных сотрудников в столице за июнь составляет 48 393 гривны. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По сравнению с маем этот показатель вырос на 1 278 гривен.

В то же время средняя зарплата по Украине в июне была ниже – 32 783 гривны. К регионам с самым высоким уровнем заработной платы статистически относятся также Луганская область (38 143 гривны) и Киевская область (33 849 гривен).

Как ранее пояснял в комментарии 24 Каналу экономист Борис Кушнирук, статистика средних зарплат в Киеве является самой высокой, поскольку столица является центром экономической и политической жизни страны. В городе расположены головные офисы больших компаний, центральные органы власти, где зарплата высокая и официально декларируется.

По данным Work.ua, в августе средняя зарплата в Киеве составляет 37 500 гривен. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Медиана рассчитана на основе анализа данных, указанных в более чем 54 тысячах вакансий, размещенных на сервисе за последние три месяца.

Отметим, что подходы к расчетам Госстата и Work.ua различаются. Государственная статистика собирает данные из отчетности предприятий и учреждений, охватывает рынок и отражает официальные доходы работников. Однако показатель зарплаты рассчитывается как среднее арифметическое, поэтому его репрезентативность является спорным вопросом.

В свою очередь, сервис по трудоустройству рассчитывает средние зарплаты как медианные значения, что отражает возможный доход из середины списка: ровно 50% работников получат больше и меньше этой суммы. Однако речь идет только о данных, указанных в вакансиях, то есть о том, что обещают работодатели.

Как изменилась средняя зарплата в Киеве

По данным Госстата за январь 2026 года, средняя заработная плата в Киеве составляла 43 865 гривен. В Киевской области этот показатель был ниже – 28 598 гривен. В то же время средний уровень зарплат в стране составлял 27 975 гривен.

Официальная статистика свидетельствует, что заработки киевлян за годы полномасштабной войны существенно выросли. По состоянию на декабрь 2021 года средняя зарплата штатных работников в Киеве находилась на уровне 26 759 гривен.

Однако в то же время жизнь в столице подорожала. Этим летом выросли расходы на общественный транспорт, встал вопрос о повышении тарифа на воду. Аренда однокомнатной квартиры отнимает около половины заработной платы киевлян.