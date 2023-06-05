Помощь на всех уровнях: США продолжили отмену пошлины на украинскую сталь

Соединенные Штаты Америки помогают Украине не только оружием и санкциями против россиян. Важный вклад наш партнер вносит и в развитие украинского бизнеса.

США приняли важное решение по украинской стали. Решение об отмене таможенной пошлины на украинскую продукцию продлили еще на один год.

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Что решили США

Президент США Джо Байден согласился с инициативой министра торговли США Джины Раймондо по освобождению от 25% пошлины стали из ЕС, изготовленной из украинского сырья. По мнению лидера Соединенных Штатов, сейчас эта сфера экономики может стать спасательным звеном для Украины, поддержать которое очень важно.

Также Украина пытается интегрировать свой рынок стали в рынок ЕС. Евросоюз освободил украинскую сталь от антидемпинговых и защитных пошлин. Кроме того, ведется активный диалог, касающийся производителей стали.

Напомним, в 2018 году администрация Трампа ввела дополнительную пошлину на сталь (25%) и алюминий (10%). Этот шаг был предпринят для того, чтобы поддержать эти отрасли в США.

Чтобы поддержать украинскую отрасль на время войны, 9 мая 2022 года США отменили пошлину на украинскую продукцию и включили ее в свои производственные процессы.