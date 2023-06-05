США прийняли важливе рішення стосовно української сталі. Рішення про скасування мита на українську продукцію продовжили ще на один рік.

До речі Четвертий від початку повномасштабної війни: з Львова знову вилетів цивільний літак

Що вирішили США

Президент США Джо Байден погодився з ініціативою міністра торгівлі США Джини Раймондо щодо звільнення від 25% мита сталі з ЄС, яка виготовлена з українськоої сировини. На думку лідера Сполучених Штатів, наразі ця сфера економіки може стати рятувальною ланкою для України, підтримати яку вкрай важливо.

Також Україна намагається інтегрувати свій ринок сталі у ринок ЄС. Наразі Євросоюз звільнив українську сталь від антидемпінгових та захисних мит. Окрім того, ведеться активний діалог, який стосується виробників сталі.

Нагадаємо, у 2018 році адміністрація Трампа запровадила додаткове мито на сталь (25%) та алюміній (10%). Цей крок був запроваджений для того, аби підтримати ці галузі у США.

Щоб підтримати українську галузь на час війни, 9 травня 2022 року США скасували мито на українську продукцію та включили її у свої виробничі процеси.