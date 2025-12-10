Старший сын Трампа резко разбогател: чем занимается Дональд Трамп-младший

Старший сын Трампа Дональд, не самый богатый из братьев, но и не самый бедный, обогатился в 6 раз за год. Большая часть его состояния - бизнес цифровых активов.

Какое состояние имеет старший сын Трампа?

В прошлом году состояние старшего сына президента оценивалось примерно в 50 миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Однако в 2025 году Forbes оценивает состояние старшего сына президента примерно в 300 миллионов долларов, что в шесть раз больше, чем в ноябре 2024 года, и он должен быть обязан за это криптовалюте.

Благодаря чему зарабатывает Дональд Трамп-младший?

World Liberty Financial

Для начала, есть World Liberty Financial, которая стала "кормилицей" семьи Трампов. Президент получил примерно 52% выручки компании в начале года, а члены его семьи – вероятно, трое соучредителей Эрик, Дон-младший и Баррон – разделили 22%. Если бы каждый наследник получил 7%, это оставило бы каждому примерно 80 миллионов долларов наличными после уплаты налогов.

Стейблкоин WLF

Также существует стейблкоин WLF. С момента своего дебюта в начале этого года он добавил еще 19 миллионов долларов к чистому капиталу Трампа-младшего, если предположить, что он и его братья и сестры владеют такой же долей этого бизнеса. Кроме того, существует заблокированный запас токенов World Liberty, который может стоить еще около 34 миллионов долларов.

American Bitcoin

Крупнейшим отдельным активом Дональда-младшего может быть доля в American Bitcoin, компании по майнингу криптовалют, которую он основал вместе со своим братом Эриком.

Заявки на ценные бумаги показывают, что Эрик владеет 7,3% бизнеса, и Дон-младший указан как инвестор без уточнения размера его доли. Он, вероятно, владеет где-то от 1% до 5% бизнеса. Если доля Дона-младшего находится на высшей границе этого диапазона, это может добавить еще около 80 миллионов долларов к его состоянию.

Другие компании

Некриптовалютные предприятия также приносят прибыль для Дональда Трампа-младшего. Только в декабре 2025 года его два миллиона акций в специальной фиктивной компании под названием New America Acquisition I Corp увеличили его прибыль более чем на 20 миллионов долларов за одну ночь, после того, как акции компании начали продаваться чуть более чем за 10 долларов каждая.

Старший сын президента также имеет примерно 10 миллионов долларов, вложенных в акции ряда политически влиятельных компаний:

Dominari Holdings, финансовой фирмы с офисами в Trump Tower;

Public Square, онлайн-площадки, выступающей против акций;

GrabAGun, онлайн-продавца огнестрельного оружия;

Unusual Machines, производителя дронов;

Trump Media and Technology Group, материнской компании Truth Social, которая также сделала поворот к криптовалюте.

По оценкам, в 2024 году он заработал около 3,2 миллиона долларов на новых лицензионных соглашениях в ОАЭ, Саудовской Аравии и Вьетнаме, а сделки 2025 года в Индии, Катаре, Румынии, на Мальдивах и в Саудовской Аравии, несомненно, опять же, добавят к этой сумме. По оценкам Forbes, его доля в разветвленном семейном бизнесе по лицензированию недвижимости сегодня оценивается в 34 миллиона долларов.

Что известно о состоянии Трампов?