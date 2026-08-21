YouTube почти вдвое повысил цену на Premium в Украине: какие суммы называют
Украинских пользователей YouTube Premium ждет значительное подорожание подписки. При этом новые цены коснутся не только индивидуального, но и семейного, а также студенческого тарифов.
Сколько сейчас стоит YouTube Premium в Украине
Платформа уже начала уведомлять клиентов об изменении стоимости YouTube Premium, как сообщается на официальной странице.
Сейчас указаны следующие цены:
- индивидуальный тариф – 179 гривен в месяц вместо 99 гривен;
- семейный – 299 гривен в месяц вместо 149 гривен;
- студенческий – 109 гривен в месяц вместо 59 гривен.
То есть стоимость стандартной подписки выросла примерно на 81%, семейной – более чем вдвое, а студенческой – примерно на 85%. Для пользователей семейного плана подписка по-прежнему доступна для до 5 человек.
Почему YouTube поднял цены на подписку
Одной из возможных причин подорожания может быть запуск в большем количестве стран нового тарифа YouTube Premium Lite.
Платформа постепенно расширяет доступность этого более дешевого варианта подписки. Украина также входит в список стран, где ожидается его запуск. Это должно стать более доступной альтернативой полной версии Premium, хотя конкретная цена для Украины пока не объявлена.
Напомним, что YouTube Premium Lite запустили в марте 2025 года в ограниченном числе стран. Например, в США его стоимость составляет 7,99 долларов.
Для украинского рынка цена пока неизвестна. В то же время можно предположить, что новый тариф будет дешевле стандартного Premium и потенциально может стоить до 100 гривен в месяц.