Субсидия для ФЛП: на что обращает внимание Пенсионный фонд Украины и как рассчитывается доход

При назначении жилищной субсидии Пенсионный фонд учитывает не только зарплаты, пенсии или социальные выплаты, но и доходы ФЛП. При этом для ФЛП, работающих по упрощенной системе, действуют отдельные правила.

Какие доходы учитываются при назначении субсидии

Для расчета жилищной субсидии определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства, пишет ПФУ.

В него могут входить различные виды поступлений, в частности:

заработная плата;

пенсия;

денежное довольствие военнослужащих;

стипендия, за исключением отдельных социальных стипендий;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за рубежа;

дивиденды от ценных бумаг;

алименты;

доходы от аренды земли;

средства от продажи имущества;

прочие доходы, которые в соответствии с правилами включаются в совокупный доход.

В то же время для военнослужащих с апреля 2025 года денежное обеспечение учитывается уже после уплаты военного сбора. Также в совокупный доход семьи не включается назначенная субсидия на аренду жилья.

Как рассчитывается доход ФЛП

Для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, действует особый порядок: при расчете субсидии доход ФЛП определяется не по фактически полученной сумме, а по установленной формуле в зависимости от группы единого налога.

За каждый месяц в расчет принимают:

ФЛП I группы – одну минимальную зарплату;

ФЛП II группы – две минимальные зарплаты;

ФЛП III группы – три минимальных зарплаты.

То есть сам факт того, что предприниматель в конкретном месяце заработал меньше, не означает, что именно эта фактическая сумма автоматически будет учтена при расчете субсидии.

Расчет привязан к тому, в какой группе единого налога предприниматель находился в последнем месяце периода, за который учитываются доходы.

Что не учитывается отдельно для ФЛП

Есть еще одна важная деталь. Для ФЛП I–III групп не учитываются доходы от предпринимательской деятельности и доходы самозанятого лица, информацию о которых Государственная налоговая служба уже предоставила Пенсионному фонду по соответствующему запросу.

То есть при расчете применяется специальный порядок, предусмотренный постановлением Кабмина № 632, а не простое сложение всех фактических поступлений ФЛП.

За какой период учитываются доходы

Для назначения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг ПФУ учитывает доходы за два квартала, предшествующие месяцу, с которого назначается субсидия.

Поэтому для разных периодов назначения субсидии набор месяцев, доходы за которые будут учитываться при расчете, будет разным. При этом статус ФЛП и его группу единого налога определяют по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы.