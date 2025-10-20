Суд отменил арест киевского торгово-развлекательного комплекса "Гулливер", наложенный в рамках уголовного производства против бывших владельцев ТРЦ – должностных лиц ООО "Три О" по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

ТРЦ "Гулливер" перешел в собственность государства?

Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Ощадбанка, который вместе с Укрэксимбанком получил право собственности на комплекс из-за долговых обязательств, передает 24 Канал.

Смотрите также Доход крупнейших ТЦ Киева: кто опередил конкурентов

Банки уже начали работу над стабилизацией управления. Отмечают, что уже заключено большинство договоров аренды, подписаны контракты на обслуживание, а также сформирована управленческая команда.

Планируется, что ТРЦ будут управлять непосредственно банки, а полученные доходы будут направляться на поддержку экономики и оборонно-промышленного комплекса.

Что этому предшествовало?

В июле 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк официально приобрели права собственности на "Гулливер" из-за долга бывшего владельца в 675 миллионов долларов. Государственные банки получили объект в связи с невыполнением кредитных обязательств и арестом в уголовном производстве.

По данным источников Forbes, фактическим владельцем ТРЦ считают Виктора Полищука, который предоставлял личное поручительство за кредит. В 2020 году он пытался договориться о реструктуризации долга. Официальным владельцем оставалась компания "Три О" Вячеслава Игнатенко. Заметим, что Полищук находится под санкциями СНБО с 2025 года.

Справочно. ТРЦ был арестован в апреле 2024 года из-за неуплаты налогов на 145,8 миллионов гривен и на некоторое время передан в управление АРМА. Нынешний владелец оспаривает передачу комплекса государственным банкам, а в случае взыскания банки планируют его продажу.