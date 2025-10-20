Суд скасував арешт київського торгово-розважального комплексу "Гулівер", накладений у рамках кримінального провадження проти колишніх власників ТРЦ – посадовців ТОВ "Три О" за звинуваченням у ухиленні від сплати податків.

ТРЦ "Гулівер" перейшов у власність держави?

Про це 20 жовтня повідомила пресслужба Ощадбанку, який разом з Укрексімбанком отримав право власності на комплекс через боргові зобов’язання, передає 24 Канал.

Банки вже розпочали роботу над стабілізацією управління. Зазначають, що уже укладено більшість договорів оренди, підписано контракти на обслуговування, а також сформовано управлінську команду.

Планують, що ТРЦ будуть управляти безпосередньо банки, а отримані доходи спрямовуватимуться на підтримку економіки та оборонно-промислового комплексу.

Що цьому передувало?

У липні 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк офіційно набули права власності на "Гулівер" через борг колишнього власника у 675 мільйонів доларів. Державні банки отримали об'єкт у зв'язку з невиконанням кредитних зобов'язань і арештом у кримінальному провадженні.

За даними джерел Forbes, фактичним власником ТРЦ вважають Віктора Поліщука, який надавав особисту поруку за кредит. У 2020 році він намагався домовитися про реструктуризацію боргу. Офіційним власником залишалася компанія "Три О" В'ячеслава Ігнатенка. Зауважимо, що Поліщук перебуває під санкціями РНБО з 2025 року.

Довідково. ТРЦ був арештований у квітні 2024 року через несплату податків на 145,8 мільйонів гривень і на деякий час переданий в управління АРМА. Нинішній власник оскаржує передачу комплексу державним банкам, а в разі стягнення банки планують його продаж.