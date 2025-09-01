Как судьба российского бренда "Ермолино" решается в Украине
- АРМА объявило рыночные консультации по арестованному заводу "Ромерм", который производил полуфабрикаты под брендом "Ермолино".
- ООО "Ромерм" связано с российским бизнесом, конечный бенефициар которого – россиянин Илья Александров.
- Завод оценивается в более 558 миллионов гривен, с современным оборудованием и способностью производить до 1 тонны продукции в сутки.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило предварительные рыночные консультации по управлению арестованным заводом "Ромерм", который производил замороженные полуфабрикаты под брендом "Ермолино".
Какие мощности и возможности завода?
Предприятие расположено в Днепропетровской области и оценивается в более 558 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на данные АРМА.
Смотрите также Дом на берегу Днепра и квартиры в Киеве: АРМА выставила на продажу имущество Медведчука
Завод имеет площадь более 4,6 тысяч квадратных метров, оснащен современным немецким и итальянским оборудованием и работает по автоматизированному закрытому циклу производства.
Мощности позволяют выпускать до 1 тонны продукции в сутки. На территории расположена собственная трансформаторная подстанция мощностью 100 тыс. кВт, а также общежитие для работников площадью более 2 тысяч квадратных метра.
По подсчетам АРМА, возобновление работы предприятия может обеспечить до 1000 рабочих мест в регионе. Накануне представители агентства провели выездной осмотр, чтобы проверить техническое состояние и условия сохранения актива.
Что известно о "Ермолино"?
Торговая марка "Ермолино" появилась в Украине в 2008 году. На заводе в Днепропетровской области под юрлицом ООО "Ромерм" наладили производство замороженных полуфабрикатов – от пельменей, вареников и хинкали до блинов, котлет и бендерок.
Однако предприятие связано с российским бизнесом. Конечным бенефициаром ООО "Ромерм" является гражданин России Илья Александров. В России под такой же маркой "Продукты Ермолино" работают заводы в Калужской области. Название бренда происходит от одноименного российского города.
Справочно. В январе 2023 года украинский суд передал активы "Ромерм" в управление АРМА. Позже Бюро экономической безопасности (БЭБ) обвинило компании Александрова в уклонении от уплаты налогов в Украине на более 150 миллионов гривен в 2019 – 2021 годах.