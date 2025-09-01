Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило предварительные рыночные консультации по управлению арестованным заводом "Ромерм", который производил замороженные полуфабрикаты под брендом "Ермолино".

Какие мощности и возможности завода?

Предприятие расположено в Днепропетровской области и оценивается в более 558 миллионов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на данные АРМА.

Завод имеет площадь более 4,6 тысяч квадратных метров, оснащен современным немецким и итальянским оборудованием и работает по автоматизированному закрытому циклу производства.

Мощности позволяют выпускать до 1 тонны продукции в сутки. На территории расположена собственная трансформаторная подстанция мощностью 100 тыс. кВт, а также общежитие для работников площадью более 2 тысяч квадратных метра.

По подсчетам АРМА, возобновление работы предприятия может обеспечить до 1000 рабочих мест в регионе. Накануне представители агентства провели выездной осмотр, чтобы проверить техническое состояние и условия сохранения актива.

Что известно о "Ермолино"?

Торговая марка "Ермолино" появилась в Украине в 2008 году. На заводе в Днепропетровской области под юрлицом ООО "Ромерм" наладили производство замороженных полуфабрикатов – от пельменей, вареников и хинкали до блинов, котлет и бендерок.

Однако предприятие связано с российским бизнесом. Конечным бенефициаром ООО "Ромерм" является гражданин России Илья Александров. В России под такой же маркой "Продукты Ермолино" работают заводы в Калужской области. Название бренда происходит от одноименного российского города.

Справочно. В январе 2023 года украинский суд передал активы "Ромерм" в управление АРМА. Позже Бюро экономической безопасности (БЭБ) обвинило компании Александрова в уклонении от уплаты налогов в Украине на более 150 миллионов гривен в 2019 – 2021 годах.