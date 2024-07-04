Терпение лопнуло: США следят за действиями Raiffeisen Bank

После предупреждений от представителей США относительно сделки на 1,5 миллиарда долларов с российским олигархом Олегом Дерипаской и расширения деятельности Raiffeisen Bank в России, в мае Вашингтон направил письменный ультиматум. Поэтому австрийский банк предупредили, что ограничат доступ к доллару.

Соглашение отменено, но недоверие есть

После ультиматума Raiffeisen отменил соглашение с компанией, которая принадлежала подсанкционному российскому олигарху, но как отметил один из собеседников издания, зерно недоверия уже посеяно.

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Сейчас давление на банк как со стороны США, так и со стороны Европейского центрального банка в дальнейшем растет.

Австрийский Raiffeisen находятся на передовой глобального толчка Соединенных Штатов по изоляции России путем усиления санкций против банковской деятельности и перекрытия доступа к западным товарам.

В то же время как сообщил представитель Raiffeisen, обмен информацией с Министерством финансов США по России был "дружественным", и банк постоянно пытается уменьшить свое влияние в стране. В то же время в ведомстве отказались комментировать эту историю.

США может штрафовать банки

Нина Томазелли, австрийский депутат от Партии Зеленых, которая входит в правящую коалицию страны, отметила, что, что Raiffeisen и Австрия играют с огнем.

Нравится нам это или нет, но в Америке есть рука кнута,

– отметила депутат.

Вашингтон имеет право штрафовать банки, нарушающие санкции, и "отрезать" их от доллара. Такое уже случилось с французским банком BNP Paribas (BNPP.PA), который оштрафовали на 9 миллиардов долларов в 2014 году за то, что банк нарушил санкции в отношении Судана, Ирана и Кубы.