Терпение лопнуло: США следят за действиями Raiffeisen Bank
Источник:Reuters
После предупреждений от представителей США относительно сделки на 1,5 миллиарда долларов с российским олигархом Олегом Дерипаской и расширения деятельности Raiffeisen Bank в России, в мае Вашингтон направил письменный ультиматум. Поэтому австрийский банк предупредили, что ограничат доступ к доллару.
Соглашение отменено, но недоверие есть
После ультиматума Raiffeisen отменил соглашение с компанией, которая принадлежала подсанкционному российскому олигарху, но как отметил один из собеседников издания, зерно недоверия уже посеяно.
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Сейчас давление на банк как со стороны США, так и со стороны Европейского центрального банка в дальнейшем растет.Важно! Австрийский Raiffeisen находятся на передовой глобального толчка Соединенных Штатов по изоляции России путем усиления санкций против банковской деятельности и перекрытия доступа к западным товарам.
В то же время как сообщил представитель Raiffeisen, обмен информацией с Министерством финансов США по России был "дружественным", и банк постоянно пытается уменьшить свое влияние в стране. В то же время в ведомстве отказались комментировать эту историю.
США может штрафовать банки
Нина Томазелли, австрийский депутат от Партии Зеленых, которая входит в правящую коалицию страны, отметила, что, что Raiffeisen и Австрия играют с огнем.
Нравится нам это или нет, но в Америке есть рука кнута,
– отметила депутат.