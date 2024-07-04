Угоду скасовано, але недовіра є
Після ультиматуму Raiffeisen скасував угоду з компанією, яка належала підсанкційному російському олігарху, але як зауважив один зі співрозмовників видання, зерно недовіри вже посіяно.
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Зараз тиск на банк як з боку США, так і з боку Європейського центрального банку надалі зростає.
Водночас як повідомив представник Raiffeisen, обмін інформацією з Міністерством фінансів США щодо Росії був "дружнім", й банк постійно намагається зменшити свій вплив у країні. Водночас у відомстві відмовилися коментувати цю історію.
США може штрафувати банки
Ніна Томазеллі, австрійська депутатка від Партії Зелених, яка входить до керуючої коаліції країни, наголосила на тому, що Raiffeisen та Австрія граються з вогнем.
Подобається нам це чи ні, але в Америки є рука батога,
– зауважила депутатка.