Угоду скасовано, але недовіра є

Після ультиматуму Raiffeisen скасував угоду з компанією, яка належала підсанкційному російському олігарху, але як зауважив один зі співрозмовників видання, зерно недовіри вже посіяно.

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Зараз тиск на банк як з боку США, так і з боку Європейського центрального банку надалі зростає.

Водночас як повідомив представник Raiffeisen, обмін інформацією з Міністерством фінансів США щодо Росії був "дружнім", й банк постійно намагається зменшити свій вплив у країні. Водночас у відомстві відмовилися коментувати цю історію.

США може штрафувати банки

Ніна Томазеллі, австрійська депутатка від Партії Зелених, яка входить до керуючої коаліції країни, наголосила на тому, що Raiffeisen та Австрія граються з вогнем.

Подобається нам це чи ні, але в Америки є рука батога,
– зауважила депутатка.