Известный оператор удивил новым тарифом: доступ получат не все
"Киевстар" запустил новый тарифный план "Максимальный". Однако воспользоваться этим предложением пока сможет лишь очень ограниченный круг абонентов.
Кто может подключить тариф "Максимальный"
В настоящее время новый мобильный тариф доступен исключительно жителям ЖК "Республика" в Киеве, сообщает оператор.
В компании поясняют, что это также позволит оценить работу технологии на практике и получить опыт для ее дальнейшего масштабирования. Если тестирование пройдет успешно, "Киевстар" рассмотрит возможность сделать услугу доступной для большего числа клиентов.
Новый тариф предусматривает фиксированный интернет со скоростью до 8 Гбит/с. Такой пропускной способности должно хватить для одновременной работы большого количества устройств без заметных задержек.
В частности, высокой скорости должно хватить для:
- видеозвонков;
- просмотра контента в форматах 4K и 8K;
- работы с облачными сервисами;
- онлайн-игр;
- быстрой загрузки больших файлов;
- одновременного подключения нескольких устройств.
Сколько стоит тариф
Стандартная стоимость тарифного плана "Максимальный" составляет 2 000 гривен в месяц. Однако в течение первых трех месяцев действует скидка 50%. В этот период абоненты будут платить 1 000 гривен в месяц.
В тариф входят:
- домашний интернет со скоростью до 8 Гбит/с;
- "Неделя доверия";
- "Статический IP-адрес".
Также абоненты могут выбрать одну "Суперсилу". На данный момент доступна только одна опция – "Киевстар ТВ" с более чем 400 телеканалами и библиотекой фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.
Для использования максимальной скорости важно, чтобы в доме был современный Wi-Fi-роутер стандарта Wi-Fi 6/6E или более нового. Устаревшие устройства могут не обеспечить корректную работу интернета со скоростью до 8 Гбит/с.