Известный оператор позволяет сэкономить на мобильном интернете: как этим воспользоваться
Мобильный оператор "Киевстар" запустил акцию, которая позволяет части абонентов пользоваться популярными соцсетями и мессенджерами без списания мобильного трафика. Предложение будет действовать осенью, однако воспользоваться им смогут не все клиенты.
Какая акция действует в "Киевстар"
"Киевстар" запустил акцию "Будь онлайн", которую можно подключить до 31 октября 2026 года, сообщает оператор.
В рамках акции абоненты получают возможность пользоваться рядом популярных сервисов без списания мобильного интернета из основного пакета. В перечень входят:
- YouTube и YouTube Kids;
- TikTok;
- Инстаграм;
- Facebook и Messenger;
- Viber;
- Telegram;
- WhatsApp.
Акция распространяется на клиентов с предоплатой, контрактных абонентов и пользователей тарифов "Все вместе".
В то же время для части тарифов предложение недоступно. В частности, его нельзя подключить для SIM-карт для устройств, SMART SIM, Привет SIM, "Киевстар Все вместе 4G", "Киевстар Домашний 4G", LOVE UA Базовый Год, СуперГиг, СуперГиг Лайт и СуперГиг 2025.
Как подключить бесплатный трафик
Активировать предложение можно до 31 октября одним из доступных способов. Самый удобный вариант – воспользоваться приложением "Мой Киевстар".
Также подключить акцию можно:
- с помощью команды *222#;
- по номеру 477*222;
- в магазине "Киевстар".
Для абонентов с контрактом акция автоматически прекратит действовать 30 ноября 2026 года. Клиентам с предоплатой нужно будет повторно активировать услугу после каждой оплаты тарифа, поскольку после этого акция деактивируется.
Что стоит обратить внимание
Есть несколько нюансов, из-за которых бесплатный доступ может не сработать. В частности, на балансе абонента должно оставаться не менее 1 МБ мобильного трафика. Если его нет, пользователю придется оплатить доступ к интернету.
Кроме того, безлимит может не действовать, если:
- тарифный план не оплачен;
- используется режим приватного просмотра;
- на смартфоне установлены неофициальные версии приложений.
Отдельно могут тарифицироваться загрузка и обновление программ, подписки, покупки и просмотр рекламы внутри приложений.