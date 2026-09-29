Vodafone назвал самый дешевый тариф: кто может им воспользоваться

Vodafone предлагает абонентам различные пакеты для мобильной связи и домашнего интернета, но самый дешевый вариант стоит 350 гривен в месяц. При этом при определенных условиях новые номера или номера, перенесенные в сеть Vodafone, могут пользоваться этим тарифным планом по более низкой цене.

Какой тариф Vodafone самый дешевый

В сентябре 2026 года самым дешевым тарифом на мобильную связь от Vodafone является GigaCombo, сообщает оператор.

Его стандартная стоимость составляет 350 гривен в месяц, а подключить GigaCombo на стандартных условиях может любой клиент Vodafone.

За эти деньги абонент получает не только мобильную связь, но и домашний интернет и телевидение. В пакет входят:

безлимитный мобильный интернет;

11 ГБ мобильного интернета в роуминге;

безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с;

безлимитные звонки в сети Vodafone по Украине;

500 минут на звонки в Украине и ЕС;

более 90 телеканалов Vodafone TV;

50 минут на международные звонки из Украины в ЕС и между странами ЕС.

Домашний интернет в тарифах GigaCombo работает по технологии GPON.

Скорость передачи данных по этой технологии достигает 1 Гбит/с (около 1 000 Мбит/с). Это в десять раз быстрее, чем обычный домашний интернет (100 Мбит/с),

– пояснили в компании.

Как платить не 350, а 250 гривен

Для части клиентов стандартная цена GigaCombo может быть ниже. Есть несколько вариантов:

Скидка для новых абонентов. При подключении тарифа действует скидка в 100 гривен на первые шесть месяцев. Поэтому в течение этого периода абонент платит 250 гривен в месяц. Перенос номера в Vodafone. Для абонентов, которые переносят свой мобильный номер в сеть оператора с помощью MNP, стоимость также составляет 250 гривен в месяц на условиях соответствующего предложения.

Если клиент пользуется шестимесячной скидкой, с седьмого месяца начинает действовать стандартная цена тарифа – 350 гривен в месяц.

Таким образом, GigaCombo может быть интересен прежде всего тем, кому нужны сразу несколько услуг – мобильная связь, домашний интернет и телевидение.

В то же время, если абонент пользуется только мобильной связью и не нуждается ни в чем другом, стоит сравнить GigaCombo с другими мобильными тарифами оператора. Также перед подключением домашнего интернета необходимо проверить техническую возможность подключения GPON по конкретному адресу.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Семерка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка".