До 220 гривен в месяц: какие мобильные тарифы выгодно подключить пенсионерам

В сентябре украинские пенсионеры могут выбирать между несколькими тарифными предложениями от крупнейших мобильных операторов. Стоимость и наполнение пакетов существенно различаются, поэтому перед подключением стоит обратить внимание не только на ежемесячную плату, но и на объем интернета, количество минут и дополнительные услуги.

Что предлагает "Киевстар"

Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают мобильные тарифы от 190 до 220 гривен, в большинстве случаев это специальные предложения для пенсионеров, пишет 24 Канал.

У "Киевстара" есть отдельный тарифный план для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью. Подключить его можно в магазине оператора после предъявления необходимых документов или с помощью функционала "Дії".

Тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоит 220 грн в месяц. В пакет входят:

10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ можно использовать в роуминге;

безлимитные звонки в сети;

100 минут для звонков по Украине;

100 SMS;

"Киевстар ТВ Легкий";

домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Кроме того, абонент может без дополнительной платы активировать одну "Суперсилу" на выбор. Среди доступных вариантов – "Есть связь", Helsi, 300 минут на другие сети и за границу, WOG и т. д.

Что предлагает lifecell

В lifecell для пенсионеров и граждан Украины в возрасте от 55 лет доступен тарифный план "Забота" за 190 гривен в месяц. За эти деньги абонент получает:

20 ГБ мобильного интернета;

безлимитные звонки внутри сети;

1000 минут для разговоров по Украине;

безлимитный доступ к ряду приложений, среди которых YouTube, инстаграм, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие.

Есть еще одна особенность этого предложения. Условиями тарифа предусмотрено, что его стоимость не будет меняться до 31 декабря 2027 года, даже если другие тарифы оператора будут дорожать в соответствии с ситуацией на рынке.

Какой вариант есть у Vodafone

В апреле оператор запустил новый тариф для пенсионеров и людей от 55 лет – "POVAGA" за 200 гривен в месяц. Изначально подключиться к акционному предложению можно было до 31 мая, однако его продлили до 31 октября 2026 года.

Главная особенность предложения – стабильная цена, которая не изменится:

абонентская плата не изменится в течение 12 месяцев после подключения. Подключение осуществляется в рамках контрактного тарифа Flexx GO.

Еще один важный момент – возможность перейти к оператору со своим старым номером. Для этого нужно воспользоваться услугой переноса номера (MNP).