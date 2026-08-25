"Киевстар" вводит очередные изменения с 26 августа: кого коснется блокировка
Украинцы, пользующиеся мобильной связью за рубежом, вскоре могут заметить изменения в работе мобильного интернета. Нововведение коснется тех, кто находится в странах с самыми дорогими тарифами на передачу данных.
Зачем "Киевстар" вводит блокировку
С 26 августа 2026 года абоненты "Киевстара", а именно пользователи предоплаченных тарифных планов и тарифного плана "Все вместе", смогут пользоваться мобильным интернетом в странах 4-й и 5-й зон роуминга только после самостоятельного подтверждения разблокировки, сообщает оператор.
Речь идет об услуге "Блокировка интернет-роуминга в странах с высокими тарифами". Она будет подключаться автоматически и без дополнительной платы.
Цель такого ограничения – защитить абонентов от неожиданно больших расходов. В некоторых странах стоимость мобильного интернета достигает сотен гривен всего за один мегабайт. Абонент, желающий пользоваться интернетом в таких странах, должен самостоятельно подтвердить его разблокировку.
Тем, кто уже находится в странах 4-й и 5-й зон роуминга, услугу подключат с 26 августа 2026 года. Для остальных абонентов предоплаты ее будут подключать постепенно в течение месяца.
Где будет действовать блокировка роуминга
В 4-й зоне стоимость мобильного интернета составляет 122,88 гривен за 1 МБ. В нее входят:
- Белиз;
- Боливия;
- Гана;
- Мальдивы;
- Мозамбик;
- Нигерия;
- Сенегал;
- Уганда.
В 5-й зоне передача данных стоит уже 409,60 гривен за 1 МБ. Туда вошли
- Иран;
- Куба;
- Ливан;
- Ливия;
- Сирия;
- Йемен;
- Эфиопия;
- Монголия;
- морской и авиационный транспорт.
Отдельные правила будут действовать в сетях AeroMobile и Wireless Maritime Services. Стоимость интернета в них составляет 300 гривен за безлимит в сутки. После использования 100 МБ скорость снижается до 128 Кбит/с.
Таким образом, если абонент находится в стране с дорогостоящим роумингом, мобильный интернет не будет включаться автоматически. Чтобы избежать непредвиденных расходов, "Киевстар" будет блокировать доступ, а для его использования потребуется отдельно подтвердить разблокировку.
Кстати, также с 1 сентября 2026 года часть контрактных абонентов "Киевстар" получит новые тарифные условия. Бизнес-абоненты двух тарифов получат другие предложения, при этом абонентам не придется самостоятельно менять тариф, а ежемесячная плата не увеличится.
Так, пользователей тарифа Smart Business автоматически переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный контракт". А пользователей тарифа Smart Business+ переведут на тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум-контракт".