Уже в январе Vodafone повысит стоимость тарифов: какие будут новые цены

С 14 января 2026 года меняются условия тарифов линейки FLEXX от мобильного оператора Vodafone. Однако некоторые украинцы смогут платить по старой цене в течение следующих 6 месяцев.

Как вырастут тарифы Vodafone?

Новая цена будет для тех абонентов, которые впервые приобретут стартовый пакет FLEXX, пишет 24 Канал со ссылкой на Vodafone.

Цена с 14 января будет следующая:

Стоимость тарифа FLEXX GO будет составлять 420 гривен за 4 недели (вместо 320 гривен);

FLEXX TOP – 550 гривен за 4 недели (вместо 500 гривен);

Стоимость тарифа FLEXX GO для тех, кто переходит в сеть Vodafone со своим номером, составит 280 гривен за 4 недели (вместо 200 гривен);

FLEXX TOP – 350 гривен за 4 недели.

Условия тарифов также обновляются: в тарифе FLEXX GO в роуминге будут действовать 15 гигабайтов интернета, в тарифе FLEXX TOP – 20 гигабайтов интернета в роуминге.

Для клиентов с новым номером, совершивших первый звонок в тарифе с 2 июля 2025 года по 13 января 2026 года, стоимость подключения следующих 6 пакетов останется без изменений.

