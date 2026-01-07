Уже в січні Vodafone підвищить вартість тарифів: які будуть нові ціни
- З 14 січня 2026 року вартість тарифів FLEXX від Vodafone збільшиться, а саме FLEXX GO та FLEXX TOP.
- Умови тарифів оновлюються: у роумінгу FLEXX GO матиме 15 гігабайт, а FLEXX TOP – 20 гігабайт інтернету; деякі абоненти зможуть платити за старою ціною 6 місяців.
З 14 січня 2026 року змінюються умови тарифів лінійки FLEXX від мобільного оператора Vodafone. Проте деякі українці зможуть платити за старою ціною упродовж наступних 6 місяців.
Як зростуть тарифи Vodafone?
Нова ціна буде для тих абонентів, які вперше придбають стартовий пакет FLEXX, пише 24 Канал з посиланням на Vodafone.
Ціна з 14 січня буде наступна:
- Вартість тарифу FLEXX GO становитиме 420 гривень за 4 тижні (замість 320 гривень);
- FLEXX TOP – 550 гривень за 4 тижні (замість 500 гривень);
- Вартість тарифу FLEXX GO для тих, хто переходить у мережу Vodafone зі своїм номером, становитиме 280 гривень за 4 тижні (замість 200 гривень);
- FLEXX TOP – 350 гривень за 4 тижні.
Умови тарифів також оновлюються: у тарифі FLEXX GO у роумінгу діятимуть 15 гігабайтів інтернету, у тарифі FLEXX TOP – 20 гігабайтів інтернету у роумінгу.
Для клієнтів з новим номером, що здійснили перший дзвінок у тарифі з 2 липня 2025 року по 13 січня 2026 року, вартість підключення наступних 6 пакетів залишиться без змін.
Що нового у тарифах Київстар та lifecell?
Київстар з 6 січня 2026 року вводить два нові тарифи для домашнього інтернету: "Оптимальний" та "Комфортний". Деякі мобільні тарифи Київстар, включаючи лінійку LOVE UA, підвищуються у ціні з 18 грудня 2025 року через зростання вартості ключових ресурсів, таких як електроенергія.
З 1 січня також почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium).
Окрім цього, уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запроваджується принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.