Як зростуть тарифи Vodafone?

Нова ціна буде для тих абонентів, які вперше придбають стартовий пакет FLEXX, пише 24 Канал з посиланням на Vodafone.

Дивіться також Для українців діятимуть нові тарифи на інтернет: кого торкнуться зміни з 6 січня

Ціна з 14 січня буде наступна:

Вартість тарифу FLEXX GO становитиме 420 гривень за 4 тижні (замість 320 гривень);

FLEXX TOP – 550 гривень за 4 тижні (замість 500 гривень);

Вартість тарифу FLEXX GO для тих, хто переходить у мережу Vodafone зі своїм номером, становитиме 280 гривень за 4 тижні (замість 200 гривень);

FLEXX TOP – 350 гривень за 4 тижні.

Умови тарифів також оновлюються: у тарифі FLEXX GO у роумінгу діятимуть 15 гігабайтів інтернету, у тарифі FLEXX TOP – 20 гігабайтів інтернету у роумінгу.

Для клієнтів з новим номером, що здійснили перший дзвінок у тарифі з 2 липня 2025 року по 13 січня 2026 року, вартість підключення наступних 6 пакетів залишиться без змін.

Що нового у тарифах Київстар та lifecell?