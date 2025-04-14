Одна из крупнейших транснациональных компаний Индии предупредила о сокращении

Индийский ИТ-гигант Tata Consultancy Services (TCS) предупреждает о возможном сокращении расходов, если экономическая неопределенность, связанная с тарифами США, сохранится.

Какие сферы под ударом

Наибольшее влияние испытывают клиенты компании в сферах розничной торговли, туризма и автомобильной промышленности. Об этом заявил генеральный директор компании Критивасан, сообщает Reuters, передает 24 Канал.

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По его словам, именно эти отрасли могут в ближайшее время изменить подход к управлению бюджетами, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Поэтому, хоть ситуация пока и не привела к конкретным сокращениям, возможность оптимизации расходов клиентами в пострадавших секторах рассматривается в случае дальнейшей задержки с принятием решений.

Каков прогноз рынка

При этом банковский и финансовый сектор, обеспечивающий около трети доходов TCS, остается стабильным и не демонстрирует негативной динамики.

Розничная торговля и производство – второе и четвертое по значению направления в структуре доходов компании.

В то же время во время квартального отчета TCS воздержалась от прогнозов по прибыли на четвертый квартал и отметила, что клиенты с осторожностью подходят к запуску новых, особенно дискреционных, проектов.