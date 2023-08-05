АМКУ оштрафовало сигаретного дистрибьютора "Тедис" на 548 миллионов гривен: каким было нарушение

ООО "Тедис Украина" заплатит безумный штраф в украинский бюджет. Суд уже вынес соответствующее решение за нарушение почти десятилетней давности.

В АМКУ сообщили о том, что выиграли дело против ООО "Тедис Украина". Теперь компания должна заплатить большой штраф и немалую пеню.

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Каков размер штрафа и за какое нарушение

Еще в 2016 году АМКУ обвинил ООО "Тедис Украина" в том, что компания злоупотребляла монопольным положением на рынке сигарет в 2013-2015 годах. За это ведомство оштрафовало дистрибьютора сигарет на 431 миллион гривен.

Штрафы "Тедис" платил по частям в 2017 – 2020 годах, но не выполнил дополнительные обязательства в полном объеме. За это АМКУ снова наложил штраф на компанию, на этот раз – более чем на 274 миллиона гривен.

"Тедис" пытался оспорить это решение в Верховном суде, но получил отказ в удовлетворении кассационной жалобы. Это решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

ЯКак сообщили в АМКУ, общая сумма штрафа и пени составит 548 миллионов гривен.