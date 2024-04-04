Певица Тейлор Свифт официально вошла в список миллиардеров Forbes

Тейлор Свифт, которая стала миллиардером в конце прошлого года, впервые вошла в ежегодный список миллиардеров Forbes. Теперь она в списке вместе с 13 другими знаменитостями, которые в целом имеют состояние в 31 миллиард долларов.

Сколько заработала певица

Свифт стала миллиардером в октябре 2023 года, в частности благодаря своему рекордно кассовому туру "Eras Tour". Это был первый тур в истории, который заработал более 1 миллиарда долларов.

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По оценкам Pollstar, тур "Eras Tour" заработал примерно 1.04 миллиарда долларов только за первые 60 шоу, а после того Свифт давала концерты в Европе и Северной Америке до 2024 года.

! По достижениям в октябре, Свифт присоединилась к четырем другим музыкантам-миллиардерам - Джей-Зи, Рианны и Джимми Баффета, но стала первой музыканткой, которая стала миллиардершей исключительно на основе своих песен и выступлений без побочного бизнеса.

Forbes оценил в октябре, что около 500 миллионов долларов ее состояния приходится на наличные от музыкальных роялти и гастролей, другой 500 миллионов долларов - на рост стоимости ее музыкального каталога, большую часть из которого она перезаписывает и выпускает снова. А еще 125 миллионов долларов ее чистого состояния происходит от недвижимости.

Кто из украинцев в списке Forbes

В рейтинге Forbes среди самых богатых людей мира самую высокую позицию среди украинцев занимает Ринат Ахметов. Его состояние снизилось с 5,7 миллиардов до 4 миллиардов долларов, из-за чего он опустился с 445 на 785 место по сравнению с прошлым годом.

Виктор Пинчук имеет активы на уровне 2 миллиарда долларов и занимает 1623 место в рейтинге, почти без изменений по сравнению с прошлым годом, когда он имел 2,1 миллиарда долларов.

Константин Жеваго и Вадим Новинский также попали в рейтинг, имея по 1,2 миллиарда долларов каждый и деля 2410 место.

Геннадий Боголюбов, совладелец группы "Приват", имеет 1 миллиард долларов и занимает 2692 место.

Алексей Шевченко и Максим Литвин, основатели Grammarly, имеют по 1,9 миллиарда долларов каждый, но в рейтинге они представлены как граждане Канады.

! На вершине списка знаменитостей-миллиардеров находится режиссер Джордж Лукас, известный как создатель франшизы "Звездные войны". Его состояние оценено в 5,5 миллиардов долларов.