В Великобритании продали крупнейший терминал Европы, принимающий сжиженный газ (LNG). Стоимость сделки составила 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 2,04 миллиарда долларов).

Кто купил самый большой терминал Европы?

Терминал Isle of Grain (Grain LNG) у National Grid совместно выкупили частная газовая компания Centrica и американская инвестиционная фирма Energy Capital Partners, сообщает 24 Канал со ссылкой на покупателей.

Смотрите также Возле российского завода в Арктике заметили СПГ-судно, которое подпадает под санкции США

Терминал Isle of Grain – это стратегический актив, который будет обеспечивать энергетическую безопасность Великобритании в течение многих десятилетий, надежно и доступно поставляя энергию домохозяйствам и бизнесу по всей стране,

– заявил гендиректор Centrica Крис О'Ши.

Поэтому его компания, по словам гендиректора, хочет инвестировать в него для реализации дальнейших долгосрочных проектов. Объект планируют развивать в направлениях, которые помогут для энергетического перехода. В частности, собираются:

построить тепловую электростанцию;

провести бункеровку;

осуществлять производство водорода и аммиака.

Energy Capital Partners (ECP) является одним из крупнейших частных фирм, владеющих инфраструктурой природного газа в США.

Учитывая то, что США становятся мировым лидером по поставкам недорогого LNG и растет потребность в надежных поставках газа в Великобритании и Европе, мы считаем, что Grain LNG все чаще будут рассматривать как критически важную инфраструктуру для обеспечения местных рынков стабильной энергией,

– заявил президент Тайлер Ридер.

По словам покупателей, терминал Grain LNG имеет большой потенциал:

100% его мощностей уже законтрактовано до 2029 года;

еще более 70% – до 2038 года;

и более 50% – до 2045 года.

Важно! Мощность терминала Grain LNG составляет 15 миллионов тонн газа в год. Он покрывает до 20% газовых потребностей Великобритании.